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İzmir'de büyük panik! Kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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İzmir'de büyük panik! Kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

İzmir'de büyük panik! Kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

Boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İzmir'de büyük panik! Kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

Alevler hızla büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

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İzmir'de büyük panik! Kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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İzmir'de büyük panik! Kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda yangın çıktı
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