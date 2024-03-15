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Boşanma davası öncesi dehşet saçtı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boşanma davası öncesi dehşet saçtı!

 Çorum'da bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

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Emre Kolçak (33), eşi Merve Kolçak'ı (32), bugün görülecek boşanma davası öncesi konuşmak için yaşadığı ailesinin evinden araçla aldı.

Aralarında tartışma çıkması üzerine Merve Kolçak, hareket halindeki araçtan atladı. Bunun üzerine Emre Kolçak da tabancayla ateş ederek eşini yaraladı.

Emre Kolçak, aracıyla olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklaştıktan sonra ağaçlık alanda aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emre Kolçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Vücuduna isabet eden 3 mermiyle yaralanan Merve Kolçak, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin 8 yaşında çocuklarının olduğu öğrenildi.

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