Kilyos'taki arsa iddiası! Çiller'lerin avukatından açıklama geldi

Çiller’lerin Kilyos’taki arsasına avantaj sağlandığı yönünde bazı haber sitelerinde yer alan gerçek dışı haber üzerine avukatı tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

Abone ol

Çiller’lerin Kilyos’taki arsasına avantaj sağlandığı yönündeki haberlere ilişkin avukatından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Müvekkillerim Sayın Tansu Çiller , Sayın Özer Uçuran Çiller ve Marsan Marmara Holding A.Ş. hakkında bazı Haber Sitelerinde yayınlanan ve gerçekleri yansıtmayan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.



Söz konusu haberde konu edilen arsa, örnekleri ekli tapu senetlerinden de anlaşılacağı üzere müvekkillerim Sayın Tansu Çiller ve Sayın Özer Çiller tarafından 08.10.1986 tarihinde Müvekkilim Sayın Tansu Çiller’in aktif siyasete girmesinden yıllar önce kendi özkaynakları ile satın alınmıştır. Bu taşınmaz , akabinde de sahibi oldukları Marsan Marmara Holding A.Ş.’ne 09.06.2005 tarihinde devredilmiştir. Bu nedenle de haber içeriğindeki sanki 2005 yılından önce müvekkillerimin bu taşınmazla bir ilgileri olmadığı algısı gerçeği yansıtmamaktadır.



Sayın Tansu Çiller’in siyasi hayatı boyunca ve bugüne değin bu arsanın statüsü konusunda herhangi bir çıkar sağlayıcı eylemi, işlemi olmamıştır.



Söz konusu arsa, onlarca yıldır zaten Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı içerisinde yer almakta olup, bitişiğinde 2006 tarihinden bu yana yerleşim yeri olan 230 konutlu bir site bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu arsanın 04.03.2024 tarihli Bakanlık Oluruyla Nitelikli Koruma alanından çıkartılarak Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanına dönüştürülerek avantaj sağlandığı iddiası tamamen gerçek dışı ve hukuka aykırıdır. Bir kez daha vurgulamak gerekirse yazınızda atıfta bulunulan Bakanlık Oluru ile müvekkillerime ait arsanın koruma ve kullanma koşulları kesinlikle değişmemiştir.



Müvekkillerimin 38 yıldır sahibi oldukları bu taşınmaz hakkında gerekli dikkat gösterilmeden yapılan tüm yayınlar ve ileri sürülen iddialar, hukuk ve habercilik meslek etiği dışı saikleri hatıra getirmektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ilkesini esas alarak, müvekkillerimle ilgili bu konuda gerçeklere ilişkin bu açıklamayı yapmayı gerekli görmüş bulunuyoruz.



Değerli Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.

Prof.Dr.Tansu Çiller – Özer Uçuran Çiller

Marsan Marmara Holding A.Ş. Vekili

Av. Berslan Duman