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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İBB adayı Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı

İBB adayı Murat Kurum İstanbul için son anket sonucunu açıkladı

İstanbul için yapılan anketler bir bir açıklanırken son açıklama İBB adayı Murat Kurum'dan geldi. Dün akşam katıldığı canlı yayırda Kurum, "Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum TGRT Haber, TGRT EU ve TGRT FM ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Sahada gördükleri heyecanın her geçen gün arttığını belirten Kurum, vatandaşların liyakatsiz yönetimin elinden bir an önce kurtulup İstanbul'un yeniden hizmetle, eserle kavuşmasını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

"Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz"

Kurum, her seçimde sahada olduklarını belirterek "Anketlerde 8-10 puan önde olduklarını söylemişlerdi. Bu aralar algı oluşturmak amacıyla yine o tür anketleri piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, 31 Mart akşamı biz kazanacağız. Tüm İstanbullu hemşehrilerimizle Saraçhane'ye yürüyeceğiz. Anketlerde de 1,5-2 puan öndeyiz. Hatta bazı araştırmacıların bunun daha da artacağı, kararsız seçmenin sandıkta tercihini hizmetten yana kullanacağına dair görüşleri var." ifadelerini kullandı.

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