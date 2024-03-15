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Otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirildi, tutuklandı!

Otomobilinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirildi, tutuklandı!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu, tüfek ve çelik yelek ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığını belirlediği şüpheli Hakan B'yi takibe aldı.

Ekipler, zanlının kullandığı otomobili Yeşilyurt Mahallesi'nde durdurup narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 103 gram sentetik uyuşturucu, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği, çelik yelek ve hassas terazi bulundu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Hakan B. gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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