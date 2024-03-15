Annesiyle yurtdışına kaçmıştı! Bu kez ünlü doktor baba ifadeye çağrıldı

Türkiye'nin gündemine oturan ölümlü kazaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Lüks aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan ve açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika'ya kaçan T.C.'nin bu kez de babası savcılığa çağrıldı.

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Türkiye'nin günlerdir konuştuğu İstanbul'daki ölümlü kaza ile ilgili gelişmeler birbirini kovalıyor. Belgrad ormanı yakınlarında annesi Eylem Tok ile birlikte Amerika'ya kaçan T.C'nin ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci'nin soruşturmasında bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında kazayı yapan T.C.'nin ünlü doktor babası Bülent Cihantimur'un ifadesi alınıp alınmadığı merak ediliyordu. İfadesi alınmadığı ortaya çıkan baba Bülent Cihantimur, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı tarafından savcılığa davet edildi. Daveti doğrulayan Murat Oğuz Aci'nin Avukatı Hacı Orhan, babanın henüz bu davete karşılık vermediğini söyledi.

Ehliyetsiz kullandığı lüks araçla ölümlü kazaya karışan 16 yaşındaki T.C. annesi Eylem Tok tarafından kaçırıldığı ABD'de böyle görüntülenmişti.

Önceki gün gözaltına alınıp adliyeye çıkarılan şirket çalışanı Ayşe Ceren A. Eylem Tok ile oğlunun "Kaçış planını organize ettiği" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Olay sonrası araçta bir yaralıya ait kayıp telefonu bularak polise götürüp teslim eden şirket şoförü A.K. hakkında da Adli Kontrol kararı verilerek yurt dışına çıkma yasağı konuldu.