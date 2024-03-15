RAMS Başakşehir, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 30. hafta maçında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

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Eryaman Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan İstanbul temsilcisi, bu sezon 29 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonunda 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son 7 maçını kazanamayan ve bu süreçte sadece 2 beraberlik elde eden MKE Ankaragücü ise 6 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyetle 30 puan topladı. Başkent ekibi haftaya Atakaş Hatayspor'un averajla önünde 16. sırada giriyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 3-3 sona ermişti.

Başakşehir'de tedavileri süren Leo Duarte, Leo Dubois ve Ousseynou Ba'nın durumu maç günü netlik kazanacak.

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- Başakşehir'de 6 futbolcu ceza sınırında

RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Beşiktaş müsabakasında cezalı duruma düşecek.