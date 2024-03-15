ABB adayı Turgut Altınok: 31 Mart'tan sonra Ankara'da ücretsiz olacak saat sınırlaması yok

Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok emeklileri sevindirecek ücretsiz toplu ulaşım vaadini açıkladı. Mamak'ta konuşan Altınok, "31 Mart'tan sonra emeklilere saat sınırlandırması olmadan ulaşımı ücretsiz yapacağız." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ve Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, Mamak'ta Araplar Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm mağdurlarıyla buluştu.

"Emeklilere saat sınırlandırması olmadan ulaşımı ücretsiz yapacağız"

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yaptığı konuşmada, Keçiören'e yaptıkları hizmetleri anlatarak, diğer bölgelere de sosyal tesis, spor tesisi, kütüphane yapılması gerektiğini söyledi.

31 Mart'ta seçilmesi durumunda Mamak Araplar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm mağduriyetini çözeceklerini, hızlıca yeni bir planlama yapacaklarını belirten Altınok, "Burada gördüğüm eksiklikleri yapacağız. 31 Mart'tan sonra emeklilere saat sınırlandırması olmadan ulaşımı ücretsiz yapacağız. İsterseniz otobüse, isterseniz minibüse ya da metroya ücretsiz bineceksiniz, başımızın tacı olan emeklimize 31 Mart'tan sonra Ankara'da ücretsiz olacak. Gelir gelmez elektrikli otobüsleri alacağız, Ankara'da ulaşım ve trafik sorununu bitireceğiz." diye konuştu.

Su fiyatları yüzde 50 inecek, üniversite öğrencilerine ulaşım ücretsiz olacak

Altınok, verilen destekleri birçok alanda arttıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz desteğini 3 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Su fiyatlarını 31 Mart'tan sonra ilk Belediye Meclisi'nde yüzde 50 indireceğiz. Üniversite öğrencilerimize ulaşım ücretsiz olacak. Mamak'ı hak ettiği hizmetlerle donatacağız. Ankara'mızı bir dünya başkenti yapacağız."