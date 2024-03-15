İsmail Kartal'dan Süper Kupa talebi: "İleri tarihte oynansın"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Kupa'nın ileri bir tarihte oynanmasının daha iyi olabileceğini dile getirdi.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı Union Saint-Gilloise, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Belçika temsilcisinin golü 68. dakikada Matias Rasmussen'den geldi.

Belçika'da oynanan ilk maçı 3-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, 1-0'lık sonucun ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Daha rahat bir ortamda maça çıkmayı isteriz"

İsmail Kartal, 7 Nisan'da Galatasaray ile Süper Kupa'da oynayacakları maç için gelen soruya, şu şekilde cevap verdi:

7 Nisan'da Süper Kupa'da oynayacağımız maç, bizi bayağı zorlayacak. Daha geniş bir takvimde, daha rahat bir ortamda maça çıkmayı isteriz. Burada başkanımızın, federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak biz de merak ediyoruz. Biz de daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız.

"Ülke menfaatleri için yeni tarih bulunmalı"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Süper Kupa'yla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Koç, şu sözleri sarf etmişti:

Takvim çok üste üste geldi. Tarihi belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülkemizin 9'unculuğu için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul etmesi halinde yeni bir tarih bulunmasının çok daha doğru olacağını arkadaşlarla aramızda konuştuk. Ahmet Bey bu konuda belli tarihler üzerinde çalışıyor.

Süper Kupa ne zaman?

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa ilk olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecekti.

İptal edilen Süper Kupa'nın yeni yeri olarak ise Şanlıurfa belirlendi. 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak dev müsabaka 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da başlayacak.