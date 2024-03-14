CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Kazanamazsak bir gün durmam

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı kazanamazsa görevini bırakacağını söyledi.

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Türkiye 16 gün sonra sandık başına gidiyor. Sahada çalışan siyasi partilerin adayları ve liderleri, bir yandan da TV programlarında halka sesleniyor..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de KRT TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Seçim öncesi CHP'de patlak veren krizlerle ve adayların yaptığı açıklamalarıyla ilgili konuşan Özel'e "Kaybederseniz bırakır mısınız" diye soruldu.

"Kazanamazsak bir gün durmam"

Genel seçimleri işaret eden Özel, şu yanıtı verdi:

Eğer partimi bir genel seçimde iktidar yapmazsam, 1 gün durmam. Ama yapacağız, o noktada çok kararlıyız.

Ancak bu yerel seçim, erken bir seçim, çok özel şartlarda olan bir seçim.