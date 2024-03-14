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Bayern Münih'ten Sacha Boey'i üzecek karar

Bayern Münih'ten Sacha Boey'i üzecek karar

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, ligde lider konumda bulunan Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u transfer listesine aldı.

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Alman devi Bayern Münih, lig lideri Bayer Leverkusen'ni başarılı sağ bek oyuncusu Jeremie Frimpong'u transfer etmek istiyor. 

Alman gazetesi BILD'de yer alan habere göre; Bavyera ekibi, 40 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunduğu öne sürülen Bayer Leverkusen'in sağ beki Jeremie Frimpong'u kadrosuna katmayı hedefliyor.

SACHA BOEY İÇİN 3O MİLYON EURO VERDİLER 

Haberde, ara transfer döneminde 30 Milyon euro bonservis ile Galatasaray'dan Bayern Münih'e giden Sacha Boey'nin ise bu transfer dedikodusundan hoşlanmayacağı kaydedildi. Şu ana dek sadece iki maçta Bayern formasını giyebilen Fransız futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan uzak kalmıştı.

Sakatlıktan kurtulup takımla çalışmalara başlayan Boey, Mainz ile oynanan karşılaşmada kendine yer bulamadı.

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