Murat Gezici, Murat Kurum'un önde çıktığı anketi yüzünden CHP'liler tarafından tehdit edildi

Açıkladığı son İstanbul anketinde Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkması nedeniyle CHP'lilerden tepki ve tehditler aldığını söyleyen Murat Gezici, durumu "İnsanlık dışı" olarak niteledi.

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Türkiye yerel seçim yolunda anket tüketimine girdi. Ardı sıra gelen anketler heyecanı daha da artırıyor. Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici de tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında son verilerini paylaştı.

Murat Kurum'un geriden gelerek Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçtiğini söyleyen Gezici, bu tespiti yüzünden İmamoğlu'nun etrafından baskı ve tehdit aldığını açıkladı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gezici, uzun yıllardır meslekte olduğunu ve bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çevresindekilerden böyle bir tepki almadığını söyledi.

"Erdoğan'ın bizi tehdit ettiğine hiç şahit olmadım"

Gezici, şöyle konuştu:

"Belli bir cenah... Ben 24 yıldır sektördeyim. Ben Sayın Erdoğan'ın veya etrafının bizi tehdit ettiğine ya da sopa gösterdiğine hiç şahit olmadım. Ama bu sonuçla ilgili Ekrem İmamoğlu'nun etrafından büyük baskı gördüm.

"Hayatımda görmediğim tepkiyi gördüm"

Hayatımda görmediğim tepkiyi aldık. Bu kaygı verici. Tam yol ileri sloganı 2028 ise ben endişe ederim.

Bir kamuoyu araştırmacısı 0,6 oranında Murat Kurum'u gösterdi diye bu ülkede baskı görmek, zulüm görmek, hakaret görmek, hakaret etmek insanlık dışı..."