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Sibergöz-25 operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

Sibergöz-25 operasyonunda 50 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-25" operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

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Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli olarak Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-25" operasyonunda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, operasyon sonucunda çok miktarda Türk lirası ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

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