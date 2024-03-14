BIST 8.862
DOLAR 32,13
EURO 35,13
ALTIN 2.232,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Metro istasyonunda intihar eden gencin bıraktığı not üzdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Metro istasyonunda intihar eden gencin bıraktığı not üzdü

İSTANBUL'da metro istasyonunda tren gelirken raylara atlayarak intihar eden 25 yaşındaki gencin telefonunun notlar bölümüne "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" yazdığı öğrenildi.

Abone ol

Olay Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki M.E.E., tren gelirken raylara atladı. Gence çarpan tren bir anda dururken, metro seferleri ise çift yönlü aksadı.

Seferlerin durması nedeniyle duraklarda yoğunluk oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler raylara atlayan şahsı oradan çıkardı. Şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. 1 saat süren çalışmaların ardından metro seferleri normale döndü.

Telefonundan not çıktı

Gencin telefonunun notlar bölümüne ise "Ailemin sırtında bir kambur olup asalak gibi yaşamaya çalıştım. Hayallerimden vazgeçmeye zorladım. Ailemden özür dilerim" şeklinde ifadeler yer aldığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aydın'da kanlı sabah! 17 yaşındaki Ömür iş yerinde öldürüldü
Foto Galeri Aydın'da kanlı sabah! 17 yaşındaki Ömür iş yerinde öldürüldü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ne lazımsa Türkiye onu yapacak!
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Ne lazımsa Türkiye onu yapacak!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Eski ABD Hazine Bakanı TikTok'u satın alacak!
Eski ABD Hazine Bakanı TikTok'u satın alacak!
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da 33. su kuyusu ve vakıf çeşmesini açtı
Türkiye Diyanet Vakfı, Kenya'da 33. su kuyusu ve vakıf çeşmesini açtı
Akdeniz'de en az 60 düzensiz göçmen kayboldu
Akdeniz'de en az 60 düzensiz göçmen kayboldu
CHP lideri Özgür Özel'den Konya'da şehit olan askeri personel için taziye mesajı
CHP lideri Özgür Özel'den Konya'da şehit olan askeri personel için taziye mesajı
Netanyahu, Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söyledi!
Netanyahu, Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini söyledi!
Hamas'tan çağrı: Filistinliler yalnızca Mescid-i Aksa'da namaz kılmalı
Hamas'tan çağrı: Filistinliler yalnızca Mescid-i Aksa'da namaz kılmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile görüştü
İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı
İstanbul’da 400 CHP’li AK Parti’ye katıldı
ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
ABD ordusu, Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
"15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı
"15. Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası" Antalya'da başladı