Aydın'da kanlı sabah! 17 yaşındaki Ömür iş yerinde öldürüldü
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde 19 yaşındaki bir genç, iddiaya göre, kendisinden ayrılan 17 yaşındaki genç kızı öldürüp sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti.
Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı’da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Aslan’ın çalıştığı çamaşırcı dükkanına geldi.
Olece dükkanın önüne gelip sırt çantasında getirdiği silahı çıkarıp Aslan’ı dükkan içerisinde kovalamaya başladı.
Olece, genç kızı silahla vurdu. Genç kız kanlar içerisinde yerde kalırken, Olece sonrasında ise kendi kafasına silahla ateş etti.
Silah sesini duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.