Aydın'da kanlı sabah! 17 yaşındaki Ömür iş yerinde öldürüldü

Olay, sabah erken saatlerde Uzun Çarşı’da bulunan bir çamaşırcı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki İbrahim Olece, eski kız arkadaşı olduğu öğrenilen ve kendisinden ayrılan 17 yaşındaki Ömür Aslan’ın çalıştığı çamaşırcı dükkanına geldi.