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CHP lideri Özgür Özel'den Konya'da şehit olan askeri personel için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel'den Konya'da şehit olan askeri personel için taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan personele Allah'tan rahmet, yaralı personele acil şifalar diledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da Hava Kuvvetlerimize ait askeri eğitim uçağının düştüğü kazada şehit olan askeri personelimize Allah'tan rahmet, yaralı personellerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

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