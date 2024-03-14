Polisin "dur" ihtarına uymadı, kaçmaya çalıştı! Firari hükümlü yakalandı!

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine teslim edildi.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 14 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunda otomobiliyle seyir halinde olduğunu belirledi.
Takibe alınan ve "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya çalışan Ö.A. otomobiliyle moloz yığınlarına çarptı. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.A. kovalamaca sonucu yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.