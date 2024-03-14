BIST 8.862
DOLAR 32,13
EURO 35,13
ALTIN 2.232,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bakan Yumaklı ile görüşürken bayılan kadına ilk müdahaleyi Milletvekili Arslan yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

AFYONKARAHİSAR'da, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşürken bir anda baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan yaptı. Neden bayıldığı henüz öğrenilemeyen kadın daha sonra sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Bakan Yumaklı valilik ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. Yumaklı kendisiyle görüşmek isteyen bir aile ile görüşerek sıkıntılarını dinledi.

Hastaları için Bakan Yumaklı’dan destek isteyen aile üyesinden kadın olan henüz belirlenemeyen bir nedenle baygınlık geçirdi.

Bakan Yumaklı’nın yanında bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra sağlık ekipleri bayılan kadını ambulans ile hastaneye götürdü. Ailenin destek istediği hastalarının da yeniden sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aydın'da kanlı sabah! 17 yaşındaki Ömür iş yerinde öldürüldü
Foto Galeri Aydın'da kanlı sabah! 17 yaşındaki Ömür iş yerinde öldürüldü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye kendi fırlatma rampasını yapacak!
Türkiye kendi fırlatma rampasını yapacak!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Manisa’da AIDS şoku! Kadınlar sınır dışı edildi
Manisa’da AIDS şoku! Kadınlar sınır dışı edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı mitinginde konuştu DEM Parti için tek önemli şeyi açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağrı mitinginde konuştu DEM Parti için tek önemli şeyi açıkladı
Stoltenberg, NATO müttefiklerine "Ukrayna" çağrısı yaptı
Stoltenberg, NATO müttefiklerine "Ukrayna" çağrısı yaptı
Ünlü yapımcı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü yapımcı Arif Keskiner son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da metro durağında bir kişi intihar girişiminde bulundu
İstanbul'da metro durağında bir kişi intihar girişiminde bulundu
Japonya'dan UAEA'ya 20 milyon dolar destek!
Japonya'dan UAEA'ya 20 milyon dolar destek!
Başkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü
Başkan Aktaş’tan 3.500.000 metrekare yeni yeşil alan sözü
Kısıtlamalar nedeniyle yatırım amaçlı konut alımı azaldı!
Kısıtlamalar nedeniyle yatırım amaçlı konut alımı azaldı!
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Merkez Bankası rezervleri azaldı! Ne kadar oldu?
Rusya'da halk, devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek
Rusya'da halk, devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek