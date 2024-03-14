İstanbul'da metro durağında bir kişi intihar etti

İstanbul Mecidiyeköy'de bulunan metro istasyonunda bir kadın intihar etti. Yetkililerden ise sefer durumuyla ilgili olarak Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal seferlerin devam ettiği, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ringle ulaşım sağlandığı açıklaması geldi.

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İstanbul'un en kalabalık metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında, Mecidiyeköy istasyonunda bir kadın yolcu, intihar girişiminde bulundu.

Metro İstanbul yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan olayın ardından istasyonun işletmeye kapatıldığı belirtildi. Bu durumun seferlerde aksamalara sebep olduğu ve bazı hatlarda ring seferlerine geçildiği ifade edildi.

Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldığı belirtilirken, metro istasyonunun işletmeye kapatılmasıyla birlikte Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal seferlerin devam ettiği, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferlerinin yapıldığı kaydedildi.

Metro İstanbul yetkilileri, olayın yolcular üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirterek, yolcuların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını söylediler

Olayın detayları ve intihar girişiminde bulunan kadının kimliği hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.