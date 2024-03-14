CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sağlıkta şiddetin sona erdiği, sağlık hizmetinin ticari faaliyet olarak görülmediği, hekimlerin siyasi iktidar eliyle tehdit edilmediği ve haklarını alabildiği günlerin geleceği ümidiyle 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.