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33 bin 600 dolar çalan biri çocuk 2 kadın yakalandı!

33 bin 600 dolar çalan biri çocuk 2 kadın yakalandı!

İstanbul’da bir evden 33 bin 600 dolar ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalan biri çocuk 2 kadın hırsız yakalandı.

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Olay, 04.03.2024 Başakşehir’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre A.M.K.H. isimli şahsın evinden 33 bin 600 dolar, 2 bin TL ve maddi değeri 20 bin dolar olan mücevherat çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Şeyma U.(22), Ebru U. (24), Gözde Ç. (11) isimli şüpheliler 11.03.2024 günü Zeytinburnu’nda yakalandı.

Şeyma U.’un 97 adet suç kaydı ve araması olduğu , Ebru U.’nun 83 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şahıslardan 11 yaşındaki Gözde Ç. isimli şahıs Başakşehir Çocuk Büroya teslim edildi. Diğer şahıslar da Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

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