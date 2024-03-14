Son dakika! Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağının düştüğü, pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan, uçağın üs bölgesi içinde düştüğünü ve iş makinesi operatörü askeri personelin şehit olduğunu açıkladı.

Abone ol

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi eğitim uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Pilotun uçak düşmeden önce paraşütle atladığı ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Vali Özkan: Şantiyedeki bir personel şehit oldu

Konya'da düşen askeri eğitim uçağıyla ilgili Konya Valisi Vahdettin Özkan açıklamada bulundu.

Özkan, uçağının düşmesiyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 12.51'de Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağının üs içerisindeki şantiye alanına düştüğünü belirterek, "İhbar üzerine kısa sürede olay yerine emniyet, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiştir. Pilotumuz atlayarak sağ kurtuldu. Şantiyenin içinde iş makinesini kullanan askeri personel şehit oldu. Kaza nedeniyle teknik çalışmalar devam ediyor." ifadesini kullandı.