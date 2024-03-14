Mehmet Şimşek 2024 zor geçecek kimse benden para istemesin dedi mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hafta sonu TOBB'da 365 oda ve borsa başkanıyla gerçekleştirdiği toplatıda, "2024 yılında kimse bana bir şey istemek için gelmesin, para yok, çok zorlanacaksınız" dediği iddia edildi. Şimşek, gelen taleplere karşı durduğu için 'kötü adam' olarak görüldüğünü ve "Kabinedeki arkadaşlar da beni böyle görüyor. Ama bunu yapmak zorundayım" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) odaların ve borsaların başkanlarıyla bir araya geldi. 10 Haber'den Erdal Sağlam'ın haberine göre toplantıda, Şimşek'in 2024 yılı için “kimse bana bir şey istemek için gelmesin, çünkü para yok” şeklindeki net uyarısının yanı sıra, enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını vurguladığı iddia edildi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadele programına tam destek vereceklerini belirtti.

Bakan Şimşek'in özel sektörden aldığı destek, özellikle seçim sonrası uygulanacak olan enflasyonla mücadele programının önemini bir kez daha ortaya koydu. TOBB sektör kurullarının yanı sıra, toplam 365 oda ve borsa başkanıyla yapılan toplantıda, Şimşek ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukları ve çözüm yollarını detaylı bir şekilde anlattı.

Şimşek, yaptığı sunumda, "neden enflasyonla mücadele edilmesinin şart olduğu"nu açıklarken, Türkiye ekonomisinin ve özel sektörün karşılaşacağı sorunları, fakirleşme tehlikesini ve büyümenin zorlaşacağını vurguladı. Ayrıca, yeni yatırımlara bir süre ara verileceğini ve sadece altyapı yatırımlarına odaklanılacağını ifade etti.

Bakan Şimşek, seçimden sonra gelebilecek vergi düzenlemeleri hakkında spekülasyonlara da açıklık getirerek, "kesinlikle öyle şeyler yok" dedi ve ÖTV ile KDV konusunda herhangi bir genel artışın olmayacağını belirtti. Vergi kaybını önlemeye yönelik çalışmalara da değinen Şimşek, MASAK'ın vergi denetimlerinde daha etkin rol alacağını kaydetti.

Kötü adam olmaya razıyım

Kötü adam olmaya razı olduğunu belirten Şimşek, zorlu ekonomik tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu ve bu sürecin özellikle 2024 yılında zor geçeceğini aktardı. Buna karşın, 2025'ten itibaren ekonomide rahatlamanın başlayacağını umduğunu ifade etti.

Toplantının ardından TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, tüm sektörlerin bu zor dönemde birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, Bakan Şimşek'e tam destek verdiklerini açıkladı. Hisarcıklıoğlu'nun, 2001 yılında Kemal Derviş'e verilen destek gibi, Şimşek'e de aynı desteği vereceklerini belirtmesi, ekonomi yönetiminin karşılaştığı zorluklar karşısında sektörlerin birlikte hareket etme kararlılığını gösterdi.