Karaman'da bin 780 adet bitki ve hayvan fosili ele geçirildi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen bin 780 adet bitki ve hayvan fosili ele geçirildi.

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Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını yürüten İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Güneyyurt Jandarma Karakolu ekipleri, S.A. isimli şahsın elindeki Neolitik döneme ait olduğu değerlendirilen bitki ve hayvan fosillerini Mersin’e götürerek satacağı yönde duyum aldı. Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma timleri, şahsın ilçeye bağlı Aşağıçağlar köyündeki evine ve aracına operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda bin 780 adet bitki ve hayvan fosili ile 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Fosillere el konulurken, gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.