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Seçim süreci başladı: IMF başkanı değişiyor

Seçim süreci başladı: IMF başkanı değişiyor

IMF İcra Direktörleri Kurulu, fonun bir sonraki başkanının seçilmesine yönelik sürecin başlatıldığını duyurdu. Süreç, nisan sonuna kadar tamamlanacak ve yeni başkan belli olacak.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 5 yıllık görev süresinin 30 Eylül'de dolacağına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, IMF İcra Direktörleri Kurulunun, bir sonraki başkanın seçim sürecini başlattığı bildirildi.

Yeni başkanın Fon Guvernörü veya İcra Direktörü tarafından aday gösterilebileceği ve geçmişteki uygulamalarda olduğu gibi oy birliğiyle karara varılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, sürecin nisan sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, "İcra Direktörleri Kurulu, küresel finansal sistemin merkezinde yer alan fonu yönetmek için gerekli küresel duruşa sahip başarılı adaya verdiği önemi vurgulamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Georgieva, geçen hafta IMF yönetiminde ikinci dönem görev yapmak istediğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanları da dün Georgieva'nın bir dönem daha IMF'nin başkanı olmasını desteklediklerini açıklamıştı.

Geleneksel olarak IMF Başkanı Avrupa ülkeleri, Dünya Bankası Başkanı ise ABD tarafından belirleniyor.

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