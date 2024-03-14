Bakan Koca'yı terleten soru; Emekli maaşları ne olacak diye sorulunca...

Emekliye seyyanen zam beklentisi yerel seçimler öncesi artarken açıklamalar Temmuz ayında yapılacak enflasyon zammını işaret etmişti. Ancak milyonlarca emekli umutlu bekleyişini sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaşın emekli maaşı zammı diyaloğu dikkat çekti. ‘Emeklilerin durumu ne olacak?’ diye sorun vatandaşa Bakan Koca ‘Reis gereğini yapacak’ diye yanıt verdi.

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SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapılmaksızın tüm emekliler Ocak ayında yüzde 49,25’lik zam almıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıkarıldı. 6 aylık enflasyon rakamlarının Temmuz ayında açıklanması ile emekli maaşları bir kez daha artacak ama Ocak ayında yapılan artış yeterli bulunmayınca seyyanen zam sesleri yükselmişti. Seçim öncesi beklentiler artsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütçe hesabı yaparak emekliye zamda Temmuz ayını işaret etti.

Vatandaşlar ise umutlu bekleyişini tüm bunlara rağmen sürdürürken Ankara’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir vatandaş arasında geçen diyalog gündem oldu.



Bakan Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi.





Sağlık Bakanı Koca'yı, Mamak Devlet Hastanesi'ne gelişinde, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alpaslan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Altındağ Belediye Başkanı ve AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı ile hastane Başhekimi Murat Özcan karşıladı.

Hastalar hakkında bilgi aldı

Hastanede tedavi gören hastalarla ve hasta yakınlarıyla sohbet edip durumlarını soran Koca, hastane hakkında da bilgi aldı.



Daha sonra Balcı ile Sağduyu Caddesi'ndeki dükkanları gezen Bakan Koca, esnaf ve müşterilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, çocuklara hediye dağıttı.

Koca, fiyatları sorup İstanbul'daki fiyatlarla karşılaştırdı, Ankara'nın daha ucuz olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Koca, bir iş hanında, "Emeklilerin durumu ne olacak?" diye soran kişiye, "En zor soruyu sordun şimdi. Ne diyeyim? Söz verdi Reis. Cumhurbaşkanımız dedi ki 'Emeklilerin durumunun farkındayım. Gereğini yapacağız.' dedi.

Gereğini yapacağına inanıyoruz, hiç şüpheniz olmasın, bugüne kadar söz verip de yapmadığı bir şey olmadı." yanıtını verdi.

Bazı vatandaşlar da Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi durumda bulunduğunu, şehir hastanelerinin son derece konforlu olduğunu ifade etti.