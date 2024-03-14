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Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti

Erdoğan, Akbelen'deki arazileri kamulaştırma kararını iptal etti

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanının çevresindeki linyit madeni sahası için kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin maden sahası olarak kullanılmasına izin veren Cumhurbaşkanlığı kararını yürürlükten kaldırdı.

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı:

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