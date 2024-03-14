İmamoğlu'ndan 'kayıt dışı para' itirafı! 'Usul açısından hatalı, eksik'

Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.

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Görüntülerin yayılmasının ardından panikleyen CHP İstanbul İl Başkanlığı videodaki paraların bağış yoluyla elde edildiğini, partinin il başkanlığı binasının alımı için kullanıldığını öne sürdü ancak şaibeler daha da arttı.

İmamoğlu'nun adamı itiraf etti: Kayıt dışı para

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in balyalarca para sayma görüntülerini savunurken kayıt dışı parayı itiraf etti.

Medyascope yayınına katılan Çelik söz konusu paraların bağış paraları olduğunu öne sürdü. "Banka yoluyla değil de elden makbuz karşılığı bağış yapmak isteyen iş insanları olabiliyor." diyen Çelik, 15.5 milyon liranın CHP İl Başkanlığı binası için verilen kapora olduğunu savundu.

Ancak Çelik bu ifadeleriyle "kayıt dışı" parayı da itiraf etti.

Topu Genel Merkez'e attı

Öyle ki Özgür Çelik söz konusu gayrimenkulün 40 milyon liraya satın alındığını, bunun 24.360.000 TL'lik kısmının CHP Genel Merkezi tarafından banka yoluyla ödendiğini, kalan paranın ise görüntülerde görülen paralardan elden ödendiğini söyledi.

Böylelikle Çelik, "40 milyonun 15 milyonu elden teslim edilmiş geriye kalan kısmı ise genel merkez aracılığıyla bankadan gönderilmiştir." diyerek açıkça CHP Genel Merkezi'ni kayıt dışı iş yapmakla, vergi kaçırmakla ve Anayasa Mahkemesi'ni yanılttığını itiraf etmiş oldu.

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Ekrem İmamoğlu, CHP'deki kara para skandalına ilişkin açıklamalarda bulunarak kendini aklamaya çalıştı

Ekrem İmamoğlu "Para beni ilgilendirmiyor" dedi

Kendi danışmanı Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yer aldığı para sayma görüntülerine ilişkin 'kumpas' ve 'iftira' diyen İmamoğlu, "Para beni ilgilendirmiyor" dedi.

Görüntüleri sosyal medyadan gördüğünü öne süren İmamoğlu, "Ben de görüntüyü sosyal medyadan gördüm, bu nedir dedim. Ekrem İmamoğlu ve İBB ile bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

Chp Genel Merkezi'ni ateşe attı: Usul açısından hatalı eksik

İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik gibi kendisi üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ne topu attı.

Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Anlatılana göre o gün yapılan tapu işlemi var. İşlemde verilen kapora süreci var. Orada tapu işlemi öncesi bir olay var. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.