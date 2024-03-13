BIST 8.910
DOLAR 32,09
EURO 35,18
ALTIN 2.242,60
HABER /  SAĞLIK

COVID-19 salgını, dünya genelinde yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı

COVID-19 salgını, dünya genelinde yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı

Uluslararası bir araştırma, COVID-19 salgını sonucu dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığını ortaya koydu.

Abone ol

Küresel Hastalık Yükü (GBD) çalışmasının 1950-2021 yıllarında 195 ülkedeki ölüm oranları ve beklenen yaşam süreleri analizinin yanı sıra anketler, nüfus sayımları ve diğer kaynaklardan elde edilen verilerden yararlanılan araştırmada, özellikle Kovid-19 salgını dönemine odaklanıldı.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) yürütülen araştırmada, dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığı ve geçmişteki artışların keskin şekilde tersine döndüğü saptandı.

IHME'de görev yapan araştırmacılardan Dr. Austin E. Schumacher, Kovid-19 salgınının dünya genelindeki yetişkinler üzerinde derin etki bıraktığını belirterek, "Salgın sırasında, ülkelerin ve bölgelerin yüzde 84'ünde beklenen yaşam süresi azaldı. Bu durum, yeni patojenlerin yıkıcı potansiyel etkilerini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Beklenen yaşam süresi, bir kişinin ortalama ne kadar yaşadığını ortaya koyan istatistiki bir ölçüt.

Araştırmanın detayları, "The Lancet" adlı dergide yayımlandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Taş ailesine misafir oldu
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Galatasaray'ın en istikrarlısı Barış Alper Yılmaz!
Galatasaray'ın en istikrarlısı Barış Alper Yılmaz!
Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Anayasa Mahkemesinin yeni başkanı 21 Mart'ta yapılacak seçimle belirlenecek
Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti: Kurultay için 550 isim ikna edildi iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti: Kurultay için 550 isim ikna edildi iddiası
Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi son rakibi Polonya
Milli Takım'ın EURO 2024 öncesi son rakibi Polonya
ABD'den TikTok yasağına ilk onay
ABD'den TikTok yasağına ilk onay
Genç turizmciler Gazze’de iftar verdi
Genç turizmciler Gazze’de iftar verdi
Avrupa Parlamentosu, yapay zeka yasasını kabul etti
Avrupa Parlamentosu, yapay zeka yasasını kabul etti
30 büyükşehirde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar! Bazı iller şoke etti
30 büyükşehirde yapılan araştırmada çarpıcı sonuçlar! Bazı iller şoke etti
İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmayı henüz garantilemedik
İsmail Kartal: Çeyrek finale kalmayı henüz garantilemedik
Nükleer savaş Ankara'da böyle önlendi
Nükleer savaş Ankara'da böyle önlendi