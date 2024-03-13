Nükleer savaş Ankara'da böyle önlendi

ABD'li The New York Times gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken 2022'nin sonbaharında dünyanın bir nükleer savaş felaketinin kıyısından döndüğünü ortaya çıkardı.

Abone ol

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken dünyanın endişe ettiği nükleer silah kullanımı tekrar gündem oldu. Rusya Lideri Putin nükleer silah tehditlerinde bulunurken ABD medyası bir gerçeği ortaya çıkardı. Rusya'nın 2022'de nükleer bomba kullanmanın eşiğine geldiği felaketin ABD, Türkiye, Çin ve Hindistan'ın çabalarıyla engellendiği belirtildi.

Putin nükleer savaşı başlatıyormuş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine tepki göstererek nükleer savaş tehdidinde bulunmasının ardından dünyanın 2022 yılında nükleer bir saldırının eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. ABD'de yayın yapan The New York Times gazetesinde yayınlanan bir araştırmada 2022 yılının sonbaharında Putin'in nükleer füzeleri ateşlemesine ramak kaldığına olası felaketin ABD'nin diplomatik hamlesiyle Türkiye, Çin ve Hindistan liderlerinin çabası sonrası engellendiği ortaya çıktı.

Kırmızı çizgi Kırım'dı

The New York Times'ın aktardığı bilgilere göre, 2022 yılı sonbaharında Harkiv bölgesinin Ruslardan geri alınması ve Herson'daki Rus savunma hattını yarmanın eşiğine gelinmesi Rusları tedirgin etti. Böyle bir durumda geniş çaplı askeri bir çöküş yaşama riskiyle karşı karşıya kalma ihtimali olan Rusya, Ukrayna askerlerinin işgal altındaki Kırım'a doğru ilerlemesi ve Rus savunmasını yarma durumuna karşı nükleer silah kullanmak için düğmeye basacaktı.

Türkiye'de bir araya gelindi

Nükleer bir felaketin önlenmesi Ankara'da gerçekleştirilen bir toplantıyla son buldu. 2022 yılının Kasım ayında CIA direktörü William J. Burns ile Rus Dış İstihbarat Servisi'nin şefi Sergey Narışkin Türkiye'de bir toplantı gerçekleştirdi. ABD, Türkiye, Hindistan ve Çin liderlerinin çabalarıyla Putin hükümetine, nükleer bir saldırıya kalkışmasının olası bedelleri anlatıldı. Gelişmeler sonrası MİT'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu toplantıda Moskova yönetimi nükleer silah kullanmamaya ve büyük bir felaketi engellemeye ikna edildi.

Altun görüşmeyi doğrulamıştı

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleşen görüşme için, "Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın küresel barışa sunduğu önemli katkılara bir yenisini eklemiştir" demişti.

Toplantıda nükleer silahların kullanımı başta olmak üzere uluslararası güvenliğe yönelik tehditlerin ele alındığını kaydeden Altun, "Daha önce Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanlarını buluşturan ve tahıl anlaşmasında arabuluculuk yapan Türkiye, tüm taraflarla barış için müzakere etmeye devam edecek, bu süreçte inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." açıklamasında bulunmuştu

Putin'den yeni nükleer tehdidi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girişine tepki gösterdi. Bu ülkelerin NATO'ya girişinin anlamsız olduğunu söyleyen Putin, nükleer savaş tehdidinde bulundu. Putin, "Rusya'nın varlığı tehdit edilirse nükleer silah kullanmaya hazır olduklarını" söyledi. Putin ayrıca, ABD'nin Amerikan askerlerini Ukrayna'ya konuşlandırması halinde Rusya'nın, bunu bir müdahale olarak değerlendireceğini de ifade etti.

KAYNAK:HABER7