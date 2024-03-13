BIST 8.960
DOLAR 32,09
EURO 35,15
ALTIN 2.236,06
HABER /  EKONOMİ

ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'nin altına indi, başvurular arttı!

ABD'de mortgage faizleri yüzde 7'nin altına indi, başvurular arttı!

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 6,84'e gerilerken, mortgage başvuruları yüzde 7,1'lik artış kaydetti.

Abone ol

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 8 Mart ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 7,1 arttı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 5 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 12'lik artış kaydetti.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 7,02'den yüzde 6,84'e geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,66'dan yüzde 6,37'ye indi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Başekonomisti Mike Fratantoni, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik verilerin daha zayıf hizmet sektörü ile daha az güçlü iş piyasasına işaret etmesiyle mortgage faiz oranlarının geçen hafta yüzde 7'nin altına düştüğünü belirtti.

Fratantoni, konut satın almaya yönelik başvuruların geçen hafta artmasına karşın yıllık bazda yüzde 11 azaldığını da kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Tunç'tan 'Eros' açıklaması: Bugüne kadar ki en yüksek ceza
Bakan Tunç'tan 'Eros' açıklaması: Bugüne kadar ki en yüksek ceza
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray Türk futbolunun bekası için tehdit
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Galatasaray Türk futbolunun bekası için tehdit
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde konuştu
İBB Başkan Adayı Murat Kurum, TÜMSİAD ziyaretinde konuştu
Eski milletvekili Ahmet Çelik'i bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen kardeşi tutuklandı
Eski milletvekili Ahmet Çelik'i bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen kardeşi tutuklandı
Altının kilogram fiyatı gün sonunda aynı yere geldi
Altının kilogram fiyatı gün sonunda aynı yere geldi
Fahrettin Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon
Fahrettin Koca: Randevu alıp gelmeyenlerin sayısı 23 milyon
Kütahya'da geçen yıl yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak
Kütahya'da geçen yıl yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Azerbaycan’da bin koli gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Azerbaycan’da bin koli gıda yardımı
Özgür Özel'den belediye başkan adaylarına 'mal varlığı' talimatı
Özgür Özel'den belediye başkan adaylarına 'mal varlığı' talimatı
Fatih Erbakan: Yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız!
Fatih Erbakan: Yüzde 20’nin üzerinde oy alacağız!