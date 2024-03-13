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Eski milletvekili Ahmet Çelik'i bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen kardeşi tutuklandı

Eski milletvekili Ahmet Çelik'i bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen kardeşi tutuklandı

Bahçelievler'de, eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i ofisinde bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen kardeşi tutuklandı.

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Bahçelievler'de 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik'i (67), bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle polislerce yakalanan kardeşi K. Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Dün, 27. Dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik (67), Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ofisinde kardeşi K. Çelik (64) ile tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K. Çelik, ağabeyi Ahmet Çelik'i göğsünden ve elinden bıçaklamıştı. Kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırılan yaralı Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.

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