TİKA, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mültecilere iftar verecek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bangladeş'te Arakanlı Müslüman mültecilerin barındığı Cox's Bazar'daki kamplarda ramazan ayı boyunca iftar için sıcak yemek dağıtımı yapacak.

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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye, Myanmar'ın Arakan eyaletinde Ağustos 2017'de yaşanan şiddet olaylarının ardından evlerini terk ederek Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı mültecilere yardımlarını sürdürüyor.

Program kapsamında TİKA tarafından daha önce kurulan dağıtım noktasından, ramazan ayı boyunca Cox's Bazar'da kamplarda kalan Arakanlı 1000 aileye sıcak yemek dağıtımı devam edecek.

2017'den beri her ramazan devam eden iftar programında bu yıl kamptaki 20 binden fazla Arakanlı Müslüman mültecinin istifade etmesi bekleniyor.