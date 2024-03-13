Eros'un katili İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu

Başakşehir'de Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Başakşehir’de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Başakşehir'de Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Keloğlan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Seyirciye açık gerçekleştirilen duruşmada Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvan severler yoğunluk oluşturdu.

Adalet Bakanı Tunç’tan Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davası hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, sanık hakkında verilen hapis cezasının açıklamasının geriye bırakılması kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiğini hatırlatarak, “İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek, yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.