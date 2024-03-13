BIST 8.969
DOLAR 32,10
EURO 35,16
ALTIN 2.237,83
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eros'un katili İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eros'un katili İbrahim Keloğlan'ın cezası belli oldu

Başakşehir'de Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Başakşehir’de Eros isimli kedinin ölümüne neden olan İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya katılmak isteyenlerin izdiham oluşturması nedeniyle Mahkeme Başkanı duruşmanın konferans salonunda yapılmasına karar verdi.

Başakşehir'de Eros isimli kediyi asansörde sıkıştırıp tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Keloğlan hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Seyirciye açık gerçekleştirilen duruşmada Sivil Toplum Kuruluşları ve hayvan severler yoğunluk oluşturdu.

Adalet Bakanı Tunç’tan Eros isimli kedinin öldürülmesine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davası hakkında açıklamalarda bulundu. Tunç, sanık hakkında verilen hapis cezasının açıklamasının geriye bırakılması kararına Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiğini hatırlatarak, “İtirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek kararın kaldırılması sonrasında yapılan yargılamada sanık hakkında alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek, yurt dışına çıkışı yasaklanmıştır. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kredi kartından sonra bir sınır da kredilere! Bazı bankalar limit düşürdü
Foto Galeri Kredi kartından sonra bir sınır da kredilere! Bazı bankalar limit düşürdü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Endometriozis her yaşta görülebilir! Dünyada 190 milyon kadını etkiliyor
Endometriozis her yaşta görülebilir! Dünyada 190 milyon kadını etkiliyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
THY seferlerine grev engeli! Uçuşlar iptal edildi
THY seferlerine grev engeli! Uçuşlar iptal edildi
Kaçak göçmenleri alüminyum kaplama da gizleyemedi!
Kaçak göçmenleri alüminyum kaplama da gizleyemedi!
Türkiye ile Küba arasında vergi kaçakçılığına karşı anlaşma imzalandı
Türkiye ile Küba arasında vergi kaçakçılığına karşı anlaşma imzalandı
Komşusunun başını keserle ezerek öldürmüştü! Cezasını buldu
Komşusunun başını keserle ezerek öldürmüştü! Cezasını buldu
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!
Türk gazeteciler madalya kazandı 
Türk gazeteciler madalya kazandı 
Başkentte 20 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
Başkentte 20 milyon lira değerinde kaçak tütün ele geçirildi
CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken seçim sözleri
CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken seçim sözleri
BM Raportörü: İsrail bir halkı kökünden yok ediyor!
BM Raportörü: İsrail bir halkı kökünden yok ediyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: En küçük vizyonları yok! Flaş Gabar petrolü açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: En küçük vizyonları yok! Flaş Gabar petrolü açıklaması