2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu!

Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana gelen yangın sonucu 2 katlı ahşap ev yanarak kül oldu.Abone ol
Yangın, Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Dere köyünde meydana geldi. Cemile Çilek'e ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye Erfelek Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evi tamamen sararken itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürmeyi başardı.
Yangın sonrası 2 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Ev sahibi 87 yaşındaki Cemile Çilek’in yangın çıktığı esnada komşusunda olduğu öğrenildi. Yangının sobadan kaynaklı çıktığı tahmin ediliyor. Yangın ilgili inceleme başlatıldı.