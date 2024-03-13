Böbrek sağlığı için ‘bol su tüketimi’ uyarısı

Türkiye’de gerçekleşen ölümlerin yüzde 3,2’sinin böbrek yetmezliği olduğuna dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, böbrek sağlığının korunması için ‘bol su tüketimi’ çağrısında bulundu.

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü olarak belirlenen ‘Dünya Böbrek Günü’nde kronik böbrek hastalığının önemine dikkat çekti. Dünya genelinde önemli halk sağlığı sorunu olarak kabul edilen kronik böbrek hastalığı sıklığı her geçen gün artarken, ilerleyen süreçte böbrek yetmezliği ve diyaliz tedavileri gerektiriyor. Türkiye’de gerçekleşen ölümlerin yüzde 3,2’sinin böbrek yetmezliği nedenli olduğu görülürken, İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada böbrek sağlığının korunması için ‘bol su tüketimi’ çağrısı yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Böbreğin metabolik ve hormonal fonksiyonlarında ilerleyici ve geri dönüşsüz kayıp ile seyreden Kronik Böbrek Hastalığı (KBH), artan sıklığı, komplikasyonlara ve ölümcül durumlara yol açması, yaşam kalitesini azaltması, diyaliz ve böbrek nakli gibi yüksek maliyetli tedavi uygulamalarını gerektirmesi gibi nedenlerle dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Yapılan çalışmalara göre dünya genelinde 850 milyondan fazla kişi KBH’dan etkilenmiş olup her yıl 3 milyondan fazla kişi KBH nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerin yıllık sağlık bütçelerinin neredeyse yüzde 3’ü diyaliz ve böbrek nakli maliyetleri ile ilişkilidir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan 2022 yılı ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri incelendiğinde ise ülkemizde gerçekleşen ölümlerin yüzde 3,2’sinin böbrek yetmezliği nedenli olduğu görülmektedir. KBH’ya yol açan nedenlerin dağılımı ülkeye, ırka, yaşa ve cinsiyete göre farklılıklar göstermekle birlikte altta yatan en sık nedenler obezite, diyabet ve hipertansiyondur. Türkiye’de de benzer bir eğilim mevcut olup hipertansiyon, diyabet ve kalp hastalığı olanlarda kronik böbrek hastalığı sıklığı daha yüksek olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu hastalıklarla ve risk faktörleriyle mücadele etmek kronik böbrek hastalıklarından korunmada ya da ilerlemesini durdurmada birincil korunma yöntemidir” ifadeleri yer aldı.

“Erken teşhis en önemli mücadele basamağıdır”

Erken teşhis ve etkili tedavinin önemine vurgu yapılan açıklamanın devamında “Ayrıca söz konusu hastalıkların ilerlemesinin durdurulması ve bu hastalıklara bağlı yeni hastalık oluşmasının engellemesi için erken teşhis, etkili tedavi ve izlem süreçleri en önemli mücadele basamaklarıdır. Böbrek sağlığınızı korumak için, sağlıklı beslenin, yeterli miktarda su için, tuz tüketimini azaltın, tütün, tütün ürünleri ve alkolden uzak durun ve hareket edin. Kronik böbrek hastalığından korunmak için aile hekiminize başvurarak düzenli ve periyodik olarak risk değerlendirmenizi yaptırın, ilaçlarınızı hekiminize danışarak ve önerilen şekilde kullanın. Bu vesileyle sağlıklı bir yaşam geçirmenizi diliyoruz. Bu doğrultuda Bakanlığımız, kronik böbrek hastalıkları ve risk faktörlerinin önlenmesi/kontrolü çalışmaları kapsamında toplumsal farkındalığı arttırmak, böbrek hastalıklarının erken tanı ve tedavi standartlarını oluşturmak ve hastalık yükünü azaltmak amacıyla ‘Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı’ yürütmektedir. Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması kapsamında halihazırda ‘hipertansiyon, obezite, diyabet ve kardiyovasküler risk değerlendirmesi’ modülleri aile hekimleri tarafından kullanılmaya başlanmış, Kronik Böbrek Hastalıkları Modülü ise bu yıl içinde gerçekleştirilecek pilot uygulamayı müteakiben aile hekimlerinin kullanımına açılacaktır” ifadelerine yer verildi.