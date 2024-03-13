Kredi kartına yeni sınırlamalar kapıda! İşte alınacak önlemler

Enflasyonla mücadele kapsamında, kredi ve kredi kartlarına yönelik atılması beklenen adımlar finans çevrelerinde konuşulmaya başlandı. Merkez Bankası verilerine göre şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar yüzde 15 arttı. Kredi kartı ile ilgili düzenlemelerin nisan ayından sonra gelmesi bekleniyor.

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Enflasyonla mücadele kapsamında, kredi ve kredi kartlarına yönelik adımların atılması bir süredir bekleniyordu. Bankalar, nakit avansa taksit sınırı getirerek ilk adımı resmen atmış oldu. Aynı zamanda kredi faizlerinde de artışa gidildi. Alınan kararlar kart ile taksitli alışverişleri kapsamadı. Kredi kartı ile ilgili düzenlemelerin nisan ayından sonra gelmesi bekleniyor. İşte finans çevrelerinde konuşulan önlemler.

NTV'nin haberine göre, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen talep beklenilen seviyede düşmedi. Satışlar canlılığını korurken, harcamalar her hafta rekor kırdı. Merkez Bankası verilerine göre şubat ayının son haftasında kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar yüzde 15 arttı. Bu durum ise kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenleme beklentileri artırdı.

Kredi kartlarına yönelik düzenlemelerin seçimlerden sonra yapılması beklenirken, bankalar bazı kararları hayata geçirdi.



- Kredi kartına nakit avansta taksit sınırı 12'den 3'e indirildi.

- Nakit avansta limit oranları düşürüldü.

- İlk müşterilere verilen faizsiz kredilerin vadesi 6 aydan 3 aya indirildi.

- İhtiyaç ve kredi faizlerinde yıllık faiz oranı artırıldı.

Söz konusu düzenleme ile ilgili Merkez Bankası'ndan bankalara talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı ifade edildi.

Bankaların kararının kredi kartlarını kapsamadığı belirtildi. Kartlı alışverişlerde taksit sınırlanması henüz söz konusu değil.

Kredi kartına düzenlemelerin seçim sonrasında gelmesi bekleniyor. Finans çevrelerinde gelebilecek bazı önlemler şöyle sıralanıyor:



- Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırılması

- Kredi kartı limitlerinin düşürülmesi

- Kredi kartı faiz oranlarının artırılması

- Asgari ödeme tutarının artırılması

- Yüksek limitli harcamaların kısıtlanması

- Lüks tüketim için harcama limitleri konulması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların kredi kartı limitleri ile ilgili uyarı yapmıştı. Şimşek, "Limit belirlerken gerçekçi beyan ve belgeye dayalı olması, bu limitlerin bütünlük arz etmesi önemli. Her banka kendi kafasına göre bir limit belirlememeli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız. Sonuçlandırdığımız bir çalışma yok. Uluslararası kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TCMB, geçen hafta bankaların kredi büyümesine sınırlama getirmişti. Karara göre ticari krediler için büyüme sınırı aylık yüzde 2,5'ten yüzde 2’ye, ihtiyaç kredilerinde ise yüzde 3'ten yüzde 2’ye düşürülmüştü.

Merkez Bankası, düzenlemeye uyulması için de belirlenen sınırların üzerinde büyüyen bankalar için zorunlu karşılık kararı almıştı. Buna göre kredilerde büyüme sınırını aşan bankaların ilave likiditelerine bloke konulacağı bildirilmişti.

Uzmanlar, bu kararın ardından bankaların kredilerde daha seçici davranacağını bildirmişti.

PERAKENDE SATIŞ HACMİ YÜKSELDİ

Diğer taraftan ocak ayı perakende satış verileri son aylarda harcamaların hangi sektörlerde hızlandığını ortaya koydu. Perakende ticaret satış hacmi ocak ayında aylık olarak yüzde 2,6 yükseldi. Bu rakam, son 6 ayın en hızlı yükselişi olarak kaydedildi. Elektrikli eşya ve mobilya satışları ocak ayında aylık bazda yüzde 6,1 artış gösterdi. Aynı ayda gıda harcamaları ise yüzde 2,6 artış yaşadı.