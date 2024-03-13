Türkiye Mısır'a benzeyebilir: Uzmanında 'Bütün canlıları olumsuz etkiler' uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nden Dr. İlker Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la benzer iklim özelliklerine sahip olabileceğini ifade etti. Dr. Eroğlu, böyle bir durumunda yaşanması halinde bundan tüm canlıların etkileneceğini söyledi.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nde görevli Dr. İlker Eroğlu, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki olası etkileri konusunda dikkat çekici uyarılarda bulundu. Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la benzer iklim özelliklerine sahip olabileceğini belirtti.

Küresel ısınmanın etkilerinin dünya genelinde artarak hissedildiğini ifade eden Eroğlu, iklim değişikliğinin bütün canlıları olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Özellikle, iklim değişikliğinin, deniz seviyesindeki yükselme, kuraklık, ve ekosistemlerdeki dengesizlik gibi pek çok soruna yol açtığını dile getirdi.

Eroğlu'nun vurguladığı önemli bir nokta da Türkiye'nin iklim değişikliğiyle doğrudan karşı karşıya kalacağı gerçeği oldu. Sıcaklık artışının yanı sıra, yağış rejimindeki değişikliklerin tarımsal verimliliği etkilediğini ve ekosistemlerin zarar gördüğünü belirtti. Özellikle, Türkiye'deki denizlerin ısınmasıyla birlikte balık türlerinin göç etmesi ve biyolojik çeşitliliğin azalması gibi etkilerin yaşandığını açıkladı.

Türkiye'de 12 bin bitkinin, küresel ısınmanın etkilerinden olumsuz yönde etkilendiğine dikkat çeken Eroğlu, bu durumun biyolojik çeşitlilik açısından endişe verici olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yapılacak çalışmaların artırılması gerektiğini vurguluyorlar. Eroğlu, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması, bitki türlerinin adaptasyonu için önlemler alınması, ve iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede kararlı bir şekilde hareket etmesi ve bilimsel verilere dayalı politikalar üretmesi gerektiği dile getiriliyor. Özellikle, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve tarımın iklim değişikliğine uyumlu hale getirilmesi üzerinde duruluyor.