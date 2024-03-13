Konda Araştırma Müdürü: Hiçbir Seçimde Böyle Bir Şeyle Karşılaşmadık

Konda Araştırma müdürü Aydın Erdem, kararsız seçmendeki artışa dikkat çekti. Erdem, "Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık" dedi.

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Konda Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın sorularını yanıtladı. "Muhalif seçmenler seçim başarısızlığı sonrası yaşanan tartışmalar yüzünden yaka silktiler. Erdoğan'a oy verenler de ekonominin iyi olmaması nedeniyle kararsız oldular" diyen Erdem, kararsızlardaki artışa dikkat çekti ve "Biz bugün önüne sandık gelse oyunu kime vereceksin diye soruyoruz. Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık" diye konuştu.

Erdem'in açıklamaları özetle şöyle:

Mayıs 2023 seçimlerinden sonra her iki seçmenden biri kararsıza döndü. Erdoğan’a oy verenler ekonominin iyi olmaması nedeniyle kararsız oldular.

"İnsanların siyasetle ilişkisi çok zayıfladı"

Daha önceden oturup siyasetin her şeyini konuşan didik didik eden kişi son seçimlerinden sonra artık ben uğraşamam onarla falan diyor. İnsanların siyasetle ilişkisi çok zayıfladı.

Hiç ölçmediğimiz kadar parti tercihi vermeyen bir kitle gördük.

Biz bugün önüne sandık gelse oyunu kime vereceksin diye soruyoruz. Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık.