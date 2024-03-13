Altın fiyatları aldı başını gitti! 13 Mart çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları yatırımcının gündeminde...Yükseliş tam gaz devam ediyor. Gram altında 2 bin 200 lira geride kaldı. Uzmanlara göre bu yükseliş devam edecek. İşte altın piyasası...
Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü 2 bin 225 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 227 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 170 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor
Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.