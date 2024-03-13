BIST 8.958
DOLAR 32,09
EURO 35,11
ALTIN 2.227,71

Altın fiyatları aldı başını gitti! 13 Mart çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Altın fiyatları aldı başını gitti! 13 Mart çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yatırımcının gündeminde...Yükseliş tam gaz devam ediyor. Gram altında 2 bin 200 lira geride kaldı. Uzmanlara göre bu yükseliş devam edecek. İşte altın piyasası...

Altın fiyatları aldı başını gitti! 13 Mart çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü 2 bin 225 liradan tamamladı.

15
Altın fiyatları aldı başını gitti! 13 Mart çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 227 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 170 liradan satılıyor.

25
Altın fiyatları aldı başını gitti! 13 Mart çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor

35
Altın fiyatları aldı başını gitti! 13 Mart çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

45