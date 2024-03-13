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Midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı!

Midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu tutuklandı!

Elazığ'da midesi ve bağırsağında uyuşturucu bulunan İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında durdurulan otobüsteki İran uyruklu şüphelinin üst aramasında 21 parça halinde 168 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Sınır illerinden ülkeye giriş yaptığı ve otobüsle İstanbul'a gitmeye çalıştığı öğrenilen şüphelinin Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan muayenesi sonucunda midesi ve bağırsağında 97 kapsülde 742 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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