Turgut Altınok'tan 'malvarlığı' sorusuna yanıt

Malvarlığını henüz açıklamayan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'a katıldığı canlı yayında ne zaman açıklayacağını soruldu. Malvarlığını kendi istediği zaman açıklayacağını belirten Altınok, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullandı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut Başkanı ve CHP tarafından yeniden aday gösterilen Mansur Yavaş'ın yerel seçimler öncesi malvarlığını açıklamasının ardından gözler AK Parti'nin adayı Turgut Altınok'a çevrildi. Altınok'un katıldığı canlı yayında "Mal varlığınızı ne zaman açıklayacaksınız?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti.

Altınok, o soruya şu yanıtı verdi:

"94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz. Altınok'un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanı mal varlığını verirler. Mal varlığım belediye başkanlığımın öncesinde. Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim.

Mal varlığımı açıklayacağım. Kendim istediğim zaman açıklayacağım. Kimse alınmasın belediye başkanlığı maaşıyla ev aldım, Londra'dan ev aldım. Londra'da evim falan yok, çocuklarım şirketi de yok. Londra'da belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsınız. Londra'da kimin evi varsa ona sorun. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır. Başka bir kıblegahımız yoktur. Mal varlığımı açıklayacağım. Belediye başkanı olana kadar avukatlık yapıyorsun, Londra'dan ev aldın mı, alabildin mi?"