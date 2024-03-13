CHP'nin eski avukatından CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin bomba açıklamalar

CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, CHP'deki para sayma görüntülerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP istanbul il binasının genel merkez tarafından gönderilen para ile alındığını belirten Çicek, "Söz konusu paralar belediye ile iş yapacak olan iş adamlarından toplanan paralardır" iddiasında bulundu.

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının da yer aldığı CHP il binasında saatlerce süren para sayma görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

CHP İl Başkanlığı açıklama yaptı ve görüntülerdeki yerin CHP İl Başkanlığı olmadığı bina sahibi kişinin avukatının ofisi olduğu, paraların CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alma işlemindeki kaparo ödemesi olduğu belirtildi ve konu ile ilgili evraklar paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

2019 yılında İl binasının satışı sırasında o dönem CHP'nin avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, paralara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP genel merkezi parayı resmi yolla göndermiş

tv100'e bağlanan Çiçek, 25 milyon TL ile mutabakata varılıp binanın CHP İstanbul il binasının satın alındığını söyledi.

"Belediyelerin iş adamlarından topladığı paralar"

"Bu rakam genel merkez tarafından muhasebeye talimat verilerek resmi olarak gönderildi" diyen Çiçek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bina eksik binaydı. İl başkanlığının buraya yerleşmesi gerekiyor. ilave paranın ödenme imkanı yoktu. Bunun yerine il yönetimi kampanya yaptı. 160 bin TL toplandı. Siyasetin Türkiye'de finansmanını hepimiz biliyoruz. Belediye gücü var CHP'de. Benim kanaatim belediye imkanları kullanılarak o rakamların toplandığı kanaatindeyim. Sadece CHP'ye münhasır bir durum değil. Benim bildiğim o dönemde il yönetimi belediyelerde talepte bulundu. Bakırköy belediyesi o dönemde kendisine düşen yükümlülüğü ifa etmedi. Belediye kendisi vermez, bir müteşebbis bir iş adamından alır."