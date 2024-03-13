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İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 14 kişi öldü, binlerce kişi de yaralandı

İran'da "Çarşamba Suri" kutlamalarında 14 kişi öldü, binlerce kişi de yaralandı

İran'da Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan “Çarşamba Suri” kutlamaları sürecinde 3 haftada 14 kişi öldü, 3 bin 253 kişi de yaralandı.

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İran'da dün akşam saatlerinden gece saatlerine kadar “Çarşamba Suri” kutlamaları gerçekleştirildi. Hicri Şemsi takvime göre yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda ülke genelinde gökyüzüne havai fişekler ve maytaplar atıldı. Patlama sesleri birçok noktadan duyulurken, bazı İranlılar ise ateş yakıp üstünden atladı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Cafer Miyadefer, Nevruz Bayramı öncesi yapılan Çarşamba Suri kutlamaları nedeniyle can kayıpları olduğunu açıkladı. Kutlamalar için hazırlıkların başladığı 20 Şubat’tan kutlamaların yapıldığı 12 Mart gecesine kadar olan süreçte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 253 kişinin de yaralandığını belirten Miyadefer, “Yaralananlar arasındaki 189 kişi uzuvlarını kaybetti. 981 kişinin vücudunda ciddi yanıklar oluştu ve bin 70 kişinin gözleri zarar görürken, bunlardan birinin ise gözleri operasyon ile alındı” dedi.

İran'da geçen yılki "Çarşamba Suri" kutlamaları sürecinde de 26 kişi ölmüş, 4 bin 368 yaralanmıştı.

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