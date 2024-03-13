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Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

Çaykur Rizespor - Gaziantep FK maçının biletleri satışa çıktı

Çaykur Rizespor’un, Trendyol Süper Lig'de pazar günü Gaziantep FK ile evinde oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de aldığı 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 39 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeşil-mavili ekip, ligin 30. haftasında 17 Mart Pazar günü saat 13.30’da sahasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Karşılaşmanın maç biletleri ise satışa çıkarıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, VIP A/B 600 TL, maraton 200 TL, kapalı deniz 150 TL, kapalı dağ 150 TL, kale arkaları 100 TL iken misafir tribünü ise 130 TL olduğu ifade edildi.

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