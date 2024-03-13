CHP'deki para sayma görüntüleri olay oldu Mehmet Ali Kulat: Para transferi böyle olmaz

İBB Başkanı İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in bir çanta dolusu parayı saydığı görüntüler gündemden düşmüyor. TGRT Haber'e katılan Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, görüntülere ilişkin konuştu. İmar rantı iddiasına dikkat çeken Kulat, "Ancak müteahhitler bu kadar para verir ve karşılığında imar ister" dedi.

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Yerel seçime günler kala gözler İstanbul yarışındayken CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanının CHP il binasında para saydığı görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

Görüntüler üzerine CHP İstanbul İl Başkanlığı, söz konusu görüntülerin partinin il başkanlığı binasının alımıyla ilgili olduğunu açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise "Savcı bu paraların kaynağını soracaktır." dedi.

Söz konusu görüntülere ilişkin Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

TGRT Haber'de yayımlanan Gündem Özel programına katılan Kulat, para sayma görüntülerinin perde arkasında imar rant olabileceğini söyledi. Olaya dair bir bilgisi olmamasına karşın, bu tip işlerin 'imar-rant' çerçevesinde döndüğünü vurgulayan Kulat, şunları söyledi:

"Biz şu anda hazineden yardım alan bir partiyi konuşuyoruz. 20 yıldır bu işin içindeyiz. Bütün partilerden bahsediyorum bu arada. İlçe binaları, il binaları nasıl alınıyor? Millet bağışta bulunuyor. Yapmayın Allah aşkına. Bu paraları niye veriyorsunuz. Bugün bu parayı vereceksiniz, yarın misliyle karşılayacaklar.

"Birileri para veriyorsa karşılığını ister"

Nasıl olacak? İhale verecekler, iş verecekler önünüzü yolunuzu açacaklar. Bunun için para veririsiniz. Size de bunun için para verirler. Para veriyorsa bir şey almak için verirler.

Bu kadar parayı resmi yollarla karşılamak mümkün değil. Durup dururken kimse size para vermez. Parayı müteahhitler veriyor ise karşılığında imar ister.

"Böyle para transferini kimse izah edemez"

Görüntüleri ilk gördüğüm anda, "Siz bu parayı izah etmek zorundasınız yoksa sizi zorda bırakır" anlamına gelecek bir paylaşım yaptım. CHP'nin açıklaması demek ki devletin kurumları tarafından yeterli bulunmadı bu nedenle hukuki süreç başladı.

Para transferi böyle olmaz. Bu şekilde para transferi yapmanın gerekçesini kimse izah edemez. Herkesi zan altında bırakmak istemiyorum ama siyasette bu işler bu şekilde oluyor. Arka planını inceleyin, devlette veya belediyede işi olanların başvurduğu bir yöntemdir bu."