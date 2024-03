Kurum'dan canlı yayında anket açıklaması: Ben size sonucu söyleyeyim...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında seçim gündemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Kurum, "Birazdan soracaksınız anket sonucu ama ben size seçim sonucunu açıklayayım. 31 Mart'ta onlar ne derse desin ne yaparsa yapsın biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın konuğu oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan Kurum, "Siyasi iradesini herkesin yansıtması en doğru olanıdır. Maalesef muhalefet bizi yapacağımız işlerle ilgili eleştiremiyor. Tek konuştukları ne; şurada gaf yaptı, burada şöyle söyledi. Aslında en büyük gafı kendileri yapıyor. Sırtında küfesi boş, yaptığı bir iş yok, 5 seneyi boşa geçirdi. İstanbulluları üzdüler, kırdılar. Yok bareti ters giydi, yok Gazze ile ilgili gaf yaptı. Bareti görse bunlar kayak tatilinde üzerine binip kayarlar" dedi.

Çözüm toplu ulaşım

Kurum, "Her şeyi biz biliriz anlayışı İstanbul'un ihtiyacı olan bir anlayış değil. İstanbul'da yaşayan gençlerin umudu olmak zorundasınız. İnsanlar trafikte 3 saatte işe gidiyorsa dönüp aynaya bakmak zorundasınız. "Algıyla 5 seneyi geçirdim yine algıyla devam ederim..." Yok öyle yağma. Siz evinize gideceksiniz, gidemiyorsunuz. Nasıl olur ya böyle bir şey. Bırakın yeniden aday olmayı, şu an istifa etmelidir. Ben böyle bir durumda olacağım, bir dakika oturmam orada. Çözüm ne? Yatırım, toplu ulaşım." ifadelerini kullandı.

Ben size seçim sonucunu açıklayayım....

Murat Kurum, "Birazdan soracaksınız anket sonucu ama ben size seçim sonucunu açıklayayım. 31 Mart'ta onlar ne derse desin ne yaparsa yapsın biz kazanacağız. Tüm İstanbul sevinecek, kaybeden kimse olmayacak. İstanbul'u burada yaşayan tüm İstanbullularla birlikte yöneteceğiz. " şeklinde konuştu.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:

"11 tane Kent Lokantası yapmışlar, marifetmiş gibi anlatıyorlar. Fatih Belediyesi 16, Pendik Belediyesi 11, hepsinin sosyal tesisleri var. Ben 2 günde açarım, yine söylüyorum. Kadir ağabey zamanında 500 bin kişiye ücretsiz yemek veriyorduk, ücretli verdiği yemeği marifet gibi anlatıyor. Biz ihtiyaca koşan bir anlayışız. Ücretsiz yemek dağıttığımız yerde ücretli yemek dağıtır hale gelmişsin, marifetmiş gibi anlatıyorsun. 7 gün 24 saat hizmet veren kreşler açacağız. Biz senin gibi süt dağıttığımız işi davulla zurnayla anlatmıyoruz. "

Taksi sorunu

" Taksi ile, sokak hayvanı ile alakalı da bir irade ortaya koymamış. Dünyanın neresinde var bir belediye taksicilik yapacak? Geriye dönüp bakıldığında bahaneler üreten, algı üzerinden siyaset yapmaya çalışan, genel başkanını sırtından hançerleyen, İstanbul'un kaynaklarını çar çur eden, İstanbul'da olmayan bir belediye başkanı olarak hatırlayacağız. Taksi sorununun çözümüyle ilgili bir irade yok ki? Kanun belediye taksicilik yapamaz diyor. Hani adalet? Sonra ben UKOME'ye başvurdum izin vermedi diyor, öyle bir yetkisi yok ki? Vermeyeceğini bile bile istiyor. Yapabilsek zaten yaparız."

Kentsel dönüşüm açıklaması

"Söz verip yapmadıkları işlerden biri kentsel dönüşüm. 650 bin konut dönüştüreceğiz dediğimde dönüştürülmemesi gerekir diyor. Biz bilimin ışığında çalışmak zorundayız. Bilim diyor ki İstanbul bir deprem şehri. Depremle mücadele etmek zorundayız, bu ülkenin beka meselesi. Diyorum ki bak benim eserlerim var. Bugün nereye gitseniz "Murat Kurum yapar" der. Niye? Çünkü geçmişte yaptık. Geleceğiz, İstanbul'un sorunlarıyla ilgileneceğiz. Şantiyede olacağız, bizi arayanlar şantiyede deprem dönüşümünü yaparken bulacaklar. KİPTAŞ'ta her yıl 60 bin konutu dönüştürerek yapacağız."

Deprem dönüşümü...

"Metrobüs sorununu çok hızlı bir şekilde çözmemiz lazım. Yoldaki trafik hızını artıracağımız adımları atacağız. Ulaşımda bir rahatlama hissedecek İstanbullu. Hızlı bir şekilde ihale yapacağız. Her şey şeffaf olacak. Karayolu tünellerinin inşa sürecini yürüteceğiz. Deprem dönüşümü... 16 Nisan'da başvuruları alacağız. Bilim insanları, sanatçılarımız, sporcularımız, gençlerimizle birlikte hareket edeceğiz. Sanayicimizi dinleyeceğiz. İstanbul'un kaynağını İstanbullular için harcayacağız. Biz uyumadık, milletimizle beraber ağladık. "

"2024'te trafikteki seyahat süresi 64 dakikaya geldi, biz bunu 39 dakikaya düşüreceğiz. hedefimiz mevcut metro hattını 2 katına çıkarmak, İstanbul'un her bir ilçesine metro ulaşımını sağlamak. Metrobüs güzergahındaki yükü önce bir alacağız. Belki şehrin içinde yine trafik olacak ama metro alternatifi olacak. Paris'te de trafik var, New York'ta da trafik var ama insanlar ulaşımı metro ile sağlıyor. Karayolu ile alakalı alternatif yollar açacağız. Anadolu ve Avrupa yakasına 122 km tünel yapacağız, hani onların beton döktüğü tüneller var ya. Mahmutbey kavşağını çözmek zorundayız, her gün 2 saat çile çekiyor vatandaşlar ve bunu izleyen bir belediye başkanı var."