BIST 9.069
DOLAR 32,07
EURO 35,09
ALTIN 2.223,42
HABER /  SPOR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'den 2 başkan ve 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

Dursun Özbek, PFDK'lık oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ya gönderdi.


Hukuk Müşavirliği ayrıca 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleri ile Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'da 5 santimetre metro bile yapmadı
Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Ankara'da 5 santimetre metro bile yapmadı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Jose Mourinho Süper Lig'e mi geliyor?
Jose Mourinho Süper Lig'e mi geliyor?
Nikol Paşinyan: Ermenistan'ın toprakları dışında emellerimiz olmamalı
Nikol Paşinyan: Ermenistan'ın toprakları dışında emellerimiz olmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra Putin'i ağırlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimden sonra Putin'i ağırlayacağız
Cevdet Yılmaz'dan cari açık açıklaması! 22 milyar dolar...
Cevdet Yılmaz'dan cari açık açıklaması! 22 milyar dolar...
İstanbul trafiği oyuncu Emre Kınay'ı kızdırdı "Sandığa gitmeyeceğim"
İstanbul trafiği oyuncu Emre Kınay'ı kızdırdı "Sandığa gitmeyeceğim"
Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye tebrik
Erdoğan'dan Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'ye tebrik
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
Buğra Kavuncu'nun kahvaltı programını Ramazan'da yapmış gibi gösterdiler
Buğra Kavuncu'nun kahvaltı programını Ramazan'da yapmış gibi gösterdiler
Süper Lig ekibi yeni transferini duyurdu! 3 yıllık imza
Süper Lig ekibi yeni transferini duyurdu! 3 yıllık imza
İsrailli Bakandan, hükümete çağrı: O ülkeye savaş ilan edin!
İsrailli Bakandan, hükümete çağrı: O ülkeye savaş ilan edin!