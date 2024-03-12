Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 29. hafta maçlarının ardından Süper Lig'den 2 başkan ve 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Hatayspor, Pendikspor ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

Dursun Özbek, PFDK'lık oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez ile Kayserisporlu futbolcu Arif Kocaman da PFDK'ya gönderdi.



Hukuk Müşavirliği ayrıca 1. Lig'den Adanaspor, Sakaryaspor, Eyüpspor, Kocaelispor kulüpleri ile Kocaelispor yöneticisi Selçuk Kösemen, futbolcular David Skhirtladze ve Oğuz Ceylan, Bandırmaspor Antrenörü Burhan Alıcı, Tuzlaspor yöneticisi Selahattin Çevik'i de disipline sevk etti.