BIST 9.069
DOLAR 32,05
EURO 35,06
ALTIN 2.228,99
HABER /  DÜNYA

Apple, AB'de geliştiricilerin uygulamalarını kendi sitelerinden sunmalarına izin verecek

Apple, AB'de geliştiricilerin uygulamalarını kendi sitelerinden sunmalarına izin verecek

ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliğinin (AB) daha katı yasalarına uyum kapsamında AB'de yazılım geliştiricilere yönelik uygulamaları doğrudan kendi sitelerinde sunma dahil daha fazla esneklik sağlayacak.

Abone ol

Apple'dan yapılan açıklamada, geliştiricilerin AB'deki uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacakları duyuruldu.

Geliştiricilerin uygulamalarını sunmak için daha fazla seçeneğe sahip olacağı vurgulanan açıklamada, uygulamaların doğrudan geliştiricilerin kendi web sitelerinden dağıtılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, uygulama geliştiricilerin kendi pazar yerlerini kurmalarına da izin verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, doğrudan satış yaparak ve Apple, App Store faturalama sisteminden vazgeçerek, burada ödenmesi gereken komisyonlardan kaçınılabilecek.

Kısa bir süre önce AB'de resmen yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası (DMA), diğer hususların yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin yazılım ekosistemlerini rakiplerine açmalarını da gerektiriyor. İhlaller, yıllık küresel satışların yüzde 10'una varan cezalarla sonuçlanabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yerlikaya: Teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde
Bakan Yerlikaya: Teröre katılım 56 kişiyle 40 yılın en düşük seviyesinde
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna dair yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı
ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğluna dair yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Hint Okyanusu'nda Bangladeş bandıralı yük gemisi silahlı korsanlarca kaçırıldı
Hint Okyanusu'nda Bangladeş bandıralı yük gemisi silahlı korsanlarca kaçırıldı
ABD merkezli Bloomberg: Türkiye'nin dünyadaki askeri varlığı genişliyor
ABD merkezli Bloomberg: Türkiye'nin dünyadaki askeri varlığı genişliyor
Yapımcı Arif Keskiner öldü
Yapımcı Arif Keskiner öldü
Kritik maç öncesi Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı
Kritik maç öncesi Fenerbahçe'den basın toplantısı kararı
Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor
Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor
Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi bomba Şanlıurfa anketi
Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi bomba Şanlıurfa anketi
Patlayan şarj aleti bir evi küle çevirdi
Patlayan şarj aleti bir evi küle çevirdi