Apple, AB'de geliştiricilerin uygulamalarını kendi sitelerinden sunmalarına izin verecek

ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliğinin (AB) daha katı yasalarına uyum kapsamında AB'de yazılım geliştiricilere yönelik uygulamaları doğrudan kendi sitelerinde sunma dahil daha fazla esneklik sağlayacak.

Abone ol

Apple'dan yapılan açıklamada, geliştiricilerin AB'deki uygulamalarını App Store üzerinden satmak zorunda kalmayacakları duyuruldu.

Geliştiricilerin uygulamalarını sunmak için daha fazla seçeneğe sahip olacağı vurgulanan açıklamada, uygulamaların doğrudan geliştiricilerin kendi web sitelerinden dağıtılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, uygulama geliştiricilerin kendi pazar yerlerini kurmalarına da izin verildiği belirtildi.

Bu kapsamda, doğrudan satış yaparak ve Apple, App Store faturalama sisteminden vazgeçerek, burada ödenmesi gereken komisyonlardan kaçınılabilecek.

Kısa bir süre önce AB'de resmen yürürlüğe giren Dijital Pazarlar Yasası (DMA), diğer hususların yanı sıra büyük teknoloji şirketlerinin yazılım ekosistemlerini rakiplerine açmalarını da gerektiriyor. İhlaller, yıllık küresel satışların yüzde 10'una varan cezalarla sonuçlanabilecek.