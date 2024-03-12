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Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor

Ankara'da metrobüs dönemi başlıyor

Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı’nda test sürüşleri başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Yenikent-Ulus-Karapürçek Metrobüs Hattı’nda test sürüşlerine başladı. Test sürüşleriyle ilgili kişisel X hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da metrobüs dönemi için ilk adımı attık… Yenikent-Ulus-Karapürçek Hattı’nda test sürüşüne başladık. Çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri ile Ankara’mızı geleceğe taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Test sürüşleri yapılan metrobüs projesi ile ilgili açıklamada bulunan EGO Genel Müdür Yardımcısı Taylan Engin, elektrikli bir sistem geliştirdiklerini ve yolcu kapasitesini yüksek tuttuklarını belirtti.

Şu an proje aşamasında aracı yolcularla test ettiklerini belirten Engin "Proje tarafına da geçtiğimizde Karapürçek’e kadar ayrılmış bir yol şeridin de çalışacak elektrikli e-BRT sistemini kullanacağız." dedi.

E-BRT hattında çalışacak araç filosu başlangıçta 25-36 metre uzunluğundaki 30 adet lastik tekerlekli tramvay modeli diye tabir edilen elektrikli otobüslerden oluşacak. Hatta çalışacak otobüsler; demiryolu tasarım standardı, tren kontrol sistemi ve yüksek sürüş konforuna sahip olacak. Otobüsler, kendisine ayrılmış yol şeridinde hareket edecek. Sıfır emisyonlu, yüksek manevra kabiliyetine sahip, katener hattına ihtiyaç duymayan ve akıllı güç yönetimi teknolojisiyle donatılmış araçlar, yüksek kapasiteli batarya sistemiyle başlangıç ve son duraklarda tesis edilecek şarj üniteleri ile 12 dakikada şarjını tamamlayacak.

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